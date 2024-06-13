Официально: анонс смартфонов Moto Razr 50 состоится 25 июня

Компания Motorola официально объявила дату анонса смартфонов Razr 50. Точнее, в своём аккаунте Weibo она сообщила, что «серия moto razr 2024 будет представлена 25 июня», очевидно, речь идёт о раскладушках Razr 50 и Razr 50 Ultra.
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