Официально: анонс смартфонов Moto Razr 50 состоится 25 июня

Компания Motorola официально объявила дату анонса смартфонов Razr 50. Точнее, в своём аккаунте Weibo она сообщила, что «серия moto razr 2024 будет представлена 25 июня», очевидно, речь идёт о раскладушках Razr 50 и Razr 50 Ultra.