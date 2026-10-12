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Опухоль размером с два баскетбольных мяча удалили у пациентки врачи

Опухоль размером с два баскетбольных мяча удалили у пациентки врачи

В Приморском крае врачи прооперировали 56-летнюю женщину, у которой обнаружили огромное новообразование, занимавшее практически всю брюшную полость .

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