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Аргументы недели

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Полиция задержала жителя Ивангорода, ударившего ножом соседа, проникшего к нему

Полиция задержала жителя Ивангорода, ударившего ножом соседа, проникшего к нему

В Ивангороде конфликт между соседями закончился проникающим ранением и уголовным делом. Хозяин квартиры ударил ножом мужчину, который, по предварительным данным, пробрался к нему через балкон.

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