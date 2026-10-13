Аномальное тепло задержало отлет птиц из Новосибирской области

Аномально теплая осень в Новосибирской области задержала отлет перелетных птиц: утки, чайки и певчие дрозды остаются в регионе из-за незамерзших водоемов, а грачи набрали жировые запасы и кормятся на полях перед отправкой в Казахстан, Афганистан и Иран.
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