Пропавшую вместе с двумя детьми акмолинку нашли

Местонахождение пропавшей женщины с детьми установили полицейские. Трое суток личный состав ДП Акмолинской области и волонтеры вели поиски жительницы поселка Бестобе Альфии Нуретдиновой и двух ее малолетних дочерей, передает NUR.
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