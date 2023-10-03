У меня повышение, а мужчина не хочет переезжать

Делай карьеру. Такой перспективный вариант ты вряд ли еще встретишь. И в свой город всегда можно вернуться в случае чего. И мужчин еще много встретишь. А он пусть решает сам. Он ведь не муж. Был бы мужен, то можно было бы подумать. Муж сегодня есть-завтра его нет стабильное положение -основа жизни.

Майя Maja

Во первых, если такую зарплату обещают с жильем за счет компании, тогда можно точно ехать. Второе... по поводу сожителя... Эти две фразы... Сначала " Мужчина категорически не хочет - у него устоявшаяся работа на текущей должности и он не хочет искать новую в новом городе". Потом "он говорит, что если и переедет, то будет жить за мой счет." Логики нет и не будет никакого дохода. Следовательно, выбирать работу в Москве ( при условии , что жилье будет оплачивать компания не в счет зарплаты в 130 тысяч) . А сожитель пусть остается со своими "перспективами". И если любит, то будет сам ездить в Москву и ждать вас когда закончится (договор) с работодателем. Не согласен? Значит будете искать другого человека для жизни своей любимой, но уже в Москве. Делов-то?)