ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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У меня повышение, а мужчина не хочет переезжать

У меня повышение, а мужчина не хочет переезжать

Добрый день.Проблема такова - мы с мужчиной снимаем квартиру. Он зарабатывает около 95 000, я - 90 000.

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Комментарии
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Элина Морозова
Делай карьеру. Такой перспективный вариант ты вряд ли еще встретишь. И в свой город всегда можно вернуться в случае чего. И мужчин еще много встретишь. А он пусть  решает сам. Он ведь не муж. Был бы мужен, то можно было бы подумать. Муж сегодня есть-завтра его нет стабильное положение -основа жизни.
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18 час.
Майя Maja
Во первых, если такую зарплату обещают с жильем за счет компании, тогда можно точно ехать. Второе... по поводу сожителя... Эти две фразы... Сначала &quot; Мужчина категорически не хочет - у него устоявшаяся работа на текущей должности и он не хочет искать новую в новом городе&quot;. Потом &quot;он говорит, что если и переедет, то будет жить за мой счет.&quot; Логики нет и не будет никакого дохода. Следовательно, выбирать работу в Москве ( при условии , что жилье будет оплачивать компания не в счет зарплаты в 130 тысяч) . А сожитель пусть остается со своими &quot;перспективами&quot;. И если любит, то будет сам ездить в Москву и ждать вас когда закончится (договор) с работодателем. Не согласен? Значит будете искать другого человека для жизни своей любимой, но уже в Москве. Делов-то?)
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3 час.

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