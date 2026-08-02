Художник Павел Еськов умер на 46-м году жизни в Петербурге

Известный российский живописец Павел Еськов скончался в возрасте 45 лет. Информацию о трагическом событии распространило официальное представительство Санкт-Петербургского союза художников в соцсети «ВКонтакте».
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