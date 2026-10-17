Самарское ЗАО «Нефтефлот» построило несамоходный дизельный земснаряд «Канопус» проекта Ц-480М2рД/НФ и передало его заказчику в декабре прошлого года.
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