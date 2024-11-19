Франция и Россия теперь друзья? Что сделал Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, поздравив его на саммите «Большой двадцатки» (G20), который проходит в Рио-де-Жанейро, сообщает Bloomberg.
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