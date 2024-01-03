В США заявили о беспокойстве демократов из-за отстранения Трампа

Global Look Press/Delcia Lopez/Keystone Press Agency Решение об отстранении бывшего президента США Дональда Трампа из предвыборной гонки в штатах Мэн и Колорадо вызвали серьезное беспокойство у демократов.
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