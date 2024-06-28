Антонина осталась одна несколько лет назад. Муж умер от инфаркта по дороге в больницу. Жили они по-всякому.
И жить ей одной, сколько будет отпущено...
Комментарии
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Элеонора Коган
Да, одиночество, о, твой удел жесток.
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16 час.
Элеонора Коган
Да,нельзя жалеть таких ""несчастных" мужчин.Одиночество - так это про меня.Если бы не мои кисоньки, так я бы вообще сошла с ума. Хорошо, что Антонина не пригласила его домой,было бы намного ей тяжелей.
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16 час.
ВераВерная
Бывает и так...это жизнь...
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10 час.
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