И жить ей одной, сколько будет отпущено...

Элеонора Коган

Да,нельзя жалеть таких ""несчастных" мужчин.Одиночество - так это про меня.Если бы не мои кисоньки, так я бы вообще сошла с ума. Хорошо, что Антонина не пригласила его домой,было бы намного ей тяжелей.