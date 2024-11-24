Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему пресс-секретарь Главы государства позволяет себе подобное? О странном заявлении Дмитрия Пескова по мигрантскому вопросу

Почему пресс-секретарь Главы государства позволяет себе подобное? О странном заявлении Дмитрия Пескова по мигрантскому вопросу

БлокнотРУ Россиян возмутили слова Пескова о том, что мы только приветствуем мигрантов Дмитрий Песков назвал мигрантов «потребностью» для реализации планов развития России.

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Комментарии
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александр перминов
Кто такой Песков и он не уполномочен издавать какие то законы.Еврей да и только
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9 час.
Андрей
&quot;Прежде нужен возврат собственности, всего разграбленного и подаренного.&quot; Осмелюсь спросить, а каким способом вы все это собираетесь провернуть? Опять гражданская война, экспроприация экспроприаторов, всех несогласных к стенке....?
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8 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Проблему для России представляют миллионы людей, не принимающих нашу культуру, не желающих ассимилироваться, видящих в России только средство заработка и не ассоциирующих себя со страной и ее будущим. Это не зависит от статуса пребывания, наличия или отсутствия российского паспорта и т.п. Песков в России это &quot;звезда хайпа&quot; Дятел ты наш певчий! Дорогие идиоты, тем, кто не хочет понять предупреждение, в какой-то момент придется отвечать за последствия., принятые решения и свои действия перед народом России. Мудрая поговорка гласит, что судить о людях надо по поступкам каждого лично, а не по их происхождению или принадлежности к какой-то организации, религии, нации…. То что в России политики, чиновники &quot;тупые люди&quot;, &quot;дегенераты просто недоразвитые&quot; не подлежит сомнению, которых интересует дишь свое благосостояние, они готовы предать Россию и ее народ, ради печеньки от кураторов из США, европы, в надежде, что их там примут за своих и станут их покровителями…                     Бойся гнева терпеливого человека…
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7 час.

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