Почему пресс-секретарь Главы государства позволяет себе подобное? О странном заявлении Дмитрия Пескова по мигрантскому вопросу

АНГЕЛ АНГЕЛ

Проблему для России представляют миллионы людей, не принимающих нашу культуру, не желающих ассимилироваться, видящих в России только средство заработка и не ассоциирующих себя со страной и ее будущим. Это не зависит от статуса пребывания, наличия или отсутствия российского паспорта и т.п. Песков в России это "звезда хайпа" Дятел ты наш певчий! Дорогие идиоты, тем, кто не хочет понять предупреждение, в какой-то момент придется отвечать за последствия., принятые решения и свои действия перед народом России. Мудрая поговорка гласит, что судить о людях надо по поступкам каждого лично, а не по их происхождению или принадлежности к какой-то организации, религии, нации…. То что в России политики, чиновники "тупые люди", "дегенераты просто недоразвитые" не подлежит сомнению, которых интересует дишь свое благосостояние, они готовы предать Россию и ее народ, ради печеньки от кураторов из США, европы, в надежде, что их там примут за своих и станут их покровителями… Бойся гнева терпеливого человека…