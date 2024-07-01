Потенциально "жирная" цель: Разведка выявила, откуда запускают ракеты по Крыму

У нас и также уже идет конфликт с США. американскими ракетами убивают наших людей.

Л

Людмила

Противно читать, тем более терпеть... бьют, бьют по одесскому порту, а он живее всех живых...из рогатки вы их дубастите али как, всё на кого то оглядываетесь и ссытесь, простите за некрасивые слова, но других подобрать сложно.