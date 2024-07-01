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Царьград

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Потенциально "жирная" цель: Разведка выявила, откуда запускают ракеты по Крыму

Потенциально "жирная" цель: Разведка выявила, откуда запускают ракеты по Крыму

Разведка выявила группировку странных сухогрузов в акватории Одесского порта. Эти суда могут служить платформой для запуска ракет по Крыму.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
У нас и также уже идет конфликт с США. американскими ракетами убивают наших людей.
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12 час.
Л
Людмила
Противно читать, тем более терпеть... бьют, бьют по одесскому порту, а он живее всех живых...из рогатки вы их дубастите али как, всё на кого то оглядываетесь и ссытесь, простите за некрасивые слова, но других подобрать сложно.
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11 час.
СТ
Сергей Туренко
Есть очень эффективные средства РЭБ. Вот их и нужно использовать в отношении англичан. Например комплекс &quot;краснуха&quot;.
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10 час.

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