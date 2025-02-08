В России выросли продажи средств для самообслуживания автомобиля

Россияне стали гораздо чаще прибегать к самостоятельному ремонту и обслуживанию своих транспортных средств, о чем свидетельствует рост числа продаж автомасел, смазок и оборудования для шиномонтажа, следует из опубликованного 8 февраля совместного исследования платформ «СберАвто» и «ВсеИнструменты.