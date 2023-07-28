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Что делать, если выгорел на свиданиях

Что делать, если выгорел на свиданиях

Не знаю, зачем вам эта новость, но на всякий случай расскажу. Оказывается, все больше людей сталкиваются с выгоранием.

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Комментарии
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Homo Sapiens
ну, я понимаю, выгорание на работе... Работать работу -- надо, иначе начальство сделает втык... Но свидания -- это то, что хочется, а не то, что обязан, возьми тайм-аут, если не хочешь идти на свидания, будь честен с самим собой! И не пытайся на свидании показать себя с лучшей стороны, показывай с реальной, не лучшую, а повседневную версию, чтобы потом не пришлось &quot;падать&quot; с &quot;белого коня&quot; и объяснять, что &quot;рекламная кампания закончилась&quot;! Не понравишься -- знач, не твоя избранница, не понравился сразу такой, как ты есть! А понравился, знач, твоя!
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