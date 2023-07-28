Что делать, если выгорел на свиданиях

Homo Sapiens

ну, я понимаю, выгорание на работе... Работать работу -- надо, иначе начальство сделает втык... Но свидания -- это то, что хочется, а не то, что обязан, возьми тайм-аут, если не хочешь идти на свидания, будь честен с самим собой! И не пытайся на свидании показать себя с лучшей стороны, показывай с реальной, не лучшую, а повседневную версию, чтобы потом не пришлось "падать" с "белого коня" и объяснять, что "рекламная кампания закончилась"! Не понравишься -- знач, не твоя избранница, не понравился сразу такой, как ты есть! А понравился, знач, твоя!