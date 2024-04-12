Молодость начинается со стоп: простое упражнение для красоты, здоровья и молодости

Многие знают о том, что на стопах расположено много биологически активных точек. Их давно применяют в китайских техниках массажа и получают великолепные результаты при самых разнообразных задачах, даже тех, которые не связаны непосредственно с ногами.
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