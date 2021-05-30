О чем говорили Путин и Лукашенко, знают только дельфины. Комментарий Георгия Бовта

Усложнит или упростит экономическая блокада Белоруссии со стороны Запада обсуждение двусторонней российско-белорусской повестки?В Сочи завершились двухдневные переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Усложнит или упростит экономическая блокада Белоруссии со стороны Запада обсуждение двусторонней российско-белорусской повестки?В Сочи завершились двухдневные переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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