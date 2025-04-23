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Буданова обвинили в попытке организовать теракт в Приднестровье

Буданова обвинили в попытке организовать теракт в Приднестровье

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может быть причастен к похищению в Кишиневе бывшего судьи, а также к планированию терактов в Приднестровье.

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