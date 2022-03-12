Калайчев о том, что Лоськов остался и. о. главного тренера «Локо»: «Грамотное решение. В игре заметен прогресс»

Андрей Калайчев оценил решение оставить Дмитрия Лоськова на посту и. о. главного тренера «Локомотива».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх