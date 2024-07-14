Эксперт Галлагер Фенуик: передача F-16 грозит унижением Западу

Самолеты могут попасть в руки российских военных специалистов Передача западными государствами самолётов F-16 16 Украине грозит тем, что сбитые истребители могут попасть в руки российских военных специалистов.
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