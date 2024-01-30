Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Виктор Рыбаков
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Сумеет ли США добиться применения Россией ядерного оружия?

Сумеет ли США добиться применения Россией ядерного оружия?

Как ни рассказывал Михал Николаич Задорнов, что они тупые, но, надо признать, местами ещё и очень талантливые.

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