Туристический сектор Запорожской области выходит из простоя

В этом году в Запорожской области работают 350 отелей, здравниц и гостиниц. Об этом заявил телеканалу «Крым 24» заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Дмитрий Ворона.
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