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«Спартак» выплатил компенсацию «Ростову» за стекло, разбитое Станковичем

«Спартак» выплатил компенсацию «Ростову» за стекло, разбитое Станковичем

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, выплатил ли клуб «Ростову» компенсацию за стекло, разбитое главным тренером Деяном Станковичем.

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