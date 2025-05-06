Эксперт рассказал о потерях ВСУ после попыток прорыва в Курскую область

Военный эксперт, полковник Геннадий Алёхин, анализируя безуспешные попытки ВСУ прорваться в поселок Теткино Курской области и растущее число погибших украинских солдат, обратил внимание на масштабы кладбища в Харьковской области, которое стало огромным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)