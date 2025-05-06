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Курские новости

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Эксперт рассказал о потерях ВСУ после попыток прорыва в Курскую область

Эксперт рассказал о потерях ВСУ после попыток прорыва в Курскую область

Военный эксперт, полковник Геннадий Алёхин, анализируя безуспешные попытки ВСУ прорваться в поселок Теткино Курской области и растущее число погибших украинских солдат, обратил внимание на масштабы кладбища в Харьковской области, которое стало огромным.

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