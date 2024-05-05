Роскомнадзор не получал требований о блокировке TikTok в РФ

Роскомнадзор не получал обращения от Госдумы с просьбой заблокировать TikTok, сообщили в регуляторе. Ранее член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев предложил заблокировать соцсеть на территории России.
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