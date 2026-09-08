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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голдобин о СКА после 5:3 с «Динамо»: «С «Ладой» было много передач назад. Сегодня иначе: шайба у нас и сразу вперед. Мы все умеем в хоккей играть, доказали, что у нас есть техника»

Форвард СКА Николай Голдобин высказался о победе над « Динамо » (5:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.  30-летний нападающий отметился 4 (0+4) очками в игре.

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