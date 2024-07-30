Стоматолог Шмойлов объяснил, сколько имплантов можно поставить за один раз

Следует учитывать вводные данные За одну операцию нужно поставить столько имплантов, сколько необходимо конкретному пациенту, но следует учитывать и вводные данные, рассказал РИАМО хирург-имплантолог Андрей Шмойлов.
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