Бутусов: офицеры боятся увольнений, поэтому скрывают от Киева поражения ВСУ

Юрий Бутусов, главный редактор сайта «Цензор.нет» и экс-советник министра обороны Украины, рассказал в своем видеоблоге на YouTube, что увольнения инициативных командиров бригад киевского режима привели к определенным последствиям.
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