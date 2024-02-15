Алиев в день своей инаугурации послал новый сигнал Армении, не забыв упомянуть её покровителей

Президент Азербайджана считает, что сигналом Еревану стали недавние события на армяно-азербайджанской границе14 февраля в парламенте Азербайджана состоялась церемония инаугурации Ильхама Алиева, одержавшего победу на внеочередных выборах президента.
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