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Павар и «Интер» подпишут контракт на 5 лет

Павар и «Интер» подпишут контракт на 5 лет

Стало известно, на какой срок Бенжамен Павар будет игроком «Интера». Защитник подпишет с миланским клубом контракт до 2028 года.

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