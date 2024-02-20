Доминик Кастанья – живая мумия

Вот бы немного похудеть, подтянуть фигуру, избавиться от лишнего. Без спорта и диет. Так рассуждают многие, рассматривая складки на талии и страстно желая избавиться от жировых отложений к Новому году или пляжному сезону.
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