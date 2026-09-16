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Газета.ру

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В США мужчина вызвал полицию из-за художника, рисовавшего мелом на асфальте

В США мужчина вызвал полицию из-за художника, рисовавшего мелом на асфальте

В Техасе мужчина вызвал полицию из-за рисунка мелом на тротуаре, пишет Nerd Stash.Художник, известный в соцсетях как LAKEY360, рассказал, что во время работы к нему подъехал мужчина на пикапе.

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