Челябинских энергетиков атаковали хакеры

Южноуральцев предупредили о неполадках в сервисах гарантирующего поставщика электроэнергии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», вчера, 26 декабря, инфраструктура компании подверглась вирусной атаке со стороны злоумышленников.
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