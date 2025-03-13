Патрушев: Финляндия снова представляет угрозу РФ, как плацдарм под эгидой НАТО

Global Look Press/IMAGO/Jouni Porsanger Финляндия снова превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".