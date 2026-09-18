Тино Хрупалла предложил возобновить "Северный поток" вместо СПГ

Тино Хрупалла, сопредседатель "Альтернативы для Германии", предложил возобновить работу газопровода "Северный поток" вместо СПГ-терминалов.
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