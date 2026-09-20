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Вы делаете это на автомате: 12 скрытых сигналов, что ваша тревога вышла из-под контроля

Признайтесь честно: сколько раз за день вы ловите себя на том, что крутите в пальцах прядь волос или в сотый раз проверяете, выключен ли утюг? Кажется, это просто смешные мелочи.

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