Самые стильные женщины и мужчины приехали на Неделю моды в Милане, чтобы посмотреть живые показы известных брендов, о которых мечтает весь мир, включая Prada, Fendi, Tod's, Bottega Veneta, Gucci и Dolce & Gabbana.
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