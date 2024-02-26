Ванилла SU
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Ванилла SU

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Не откладывайте эти тренды до следующего сезона — повторяйте их уже сейчас, и тогда вы станете самой модной девушкой.

Не откладывайте эти тренды до следующего сезона — повторяйте их уже сейчас, и тогда вы станете самой модной девушкой.

﻿﻿Самые стильные женщины и мужчины приехали на Неделю моды в Милане, чтобы посмотреть живые показы известных брендов, о которых мечтает весь мир, включая Prada, Fendi, Tod's, Bottega Veneta, Gucci и Dolce & Gabbana.

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