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Китай

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Китайская компания по производству водосберегающего оборудования представила свою продукцию на агропромышленной выставке в Туркменистане

Ашхабад, 28 ноября /Синьхуа/ -- Таншаньская компания пластикового оборудования "Чжифу" принимает участие в Международной выставке современных технологий производства продуктов питания "Аgro-Pak Туркменистан 2023", которая открылась во вторник в Ашхабаде.

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