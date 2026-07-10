Бабиш призвал Европу создать собственную систему ПРО

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Вместо того, чтобы передавать деньги Украине, Европе следовало бы создать собственную систему противоракетной обороны (ПРО), призвал чешский премьер Андрей Бабиш, пишет РИА Новости со ссылкой на Mlada fronta DNES.