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Бабиш призвал Европу создать собственную систему ПРО

Бабиш призвал Европу создать собственную систему ПРО

Вместо того, чтобы передавать деньги Украине, Европе следовало бы создать собственную систему противоракетной обороны (ПРО), призвал чешский премьер Андрей Бабиш, пишет РИА Новости со ссылкой на Mlada fronta DNES.

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