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Поздравление Владимира Колокольцева с Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск

Поздравление Владимира Колокольцева с Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск

Дорогие ветераны! Примите самые сердечные поздравления с Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск! На протяжении многих лет вы самоотверженно трудились на благо Отечества, добросовестно выполняли служебный долг, боролись с преступностью, обеспечивали правопорядок в стране.

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