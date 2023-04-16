Поздравление Владимира Колокольцева с Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск

Дорогие ветераны! Примите самые сердечные поздравления с Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск! На протяжении многих лет вы самоотверженно трудились на благо Отечества, добросовестно выполняли служебный долг, боролись с преступностью, обеспечивали правопорядок в стране.
Популярные статьи
- В Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны «Лев Чернавин»
- В Заполярье открыли мемориал воинам-танкистам Северного флота
- Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 14 апреля 2023 г.)
Свежие комментарии