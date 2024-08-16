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Раскаявшийся украинец с русским паспортом получил 15 колонии за работу на СБУ

Раскаявшийся украинец с русским паспортом получил 15 колонии за работу на СБУ

Суд вынес суровый приговор украинцу, который получил гражданство России, а затем начал работать на украинские спецслужбы.

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