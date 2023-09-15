Морковные лепешки

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 1 Морковь 120 г Сыр пармезан 110 г Сыр моцарелла для пиццы 25 г Куриное яйцо 1 штука Смесь перцев 0,3 чайных ложек Молотый перец чили 0,3 чайных ложек Паприка 0,3 чайных ложек Соль 0,3 чайных ложек ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1.