Происшествия

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На место авиапроисшествия в Кемеровской области направлены следователи центрального аппарата СК

На место авиапроисшествия в Кемеровской области направлены следователи центрального аппарата СК

Следственными органами СК России по факту авиапроисшествия, произошедшего сегодня с самолетом L-410, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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