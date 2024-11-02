Украина в 2025 году планирует запустить производство баллистических ракет

Украина планирует запустить производство баллистических и крылатых ракет к середине следующего года, сообщил директор государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью изданию «Обозреватель».
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