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Три развода, авария и болезнь отца: что осталось за кадром «Доброго утра» Ирины Муромцевой

Три развода, авария и болезнь отца: что осталось за кадром «Доброго утра» Ирины Муромцевой

Для миллионов зрителей Ирина Муромцева — это лицо утреннего эфира, всегда сдержанная и улыбчивая. Но за кадром телеведущей пришлось пережить три развода, автомобильную аварию, тяжелую болезнь отца и предательство.

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