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Алонсо про 0:4: «Байеру» не хватило сил и стабильности, нас наказали. «Ливерпуль» очень силен, у них есть баланс и сплоченная команда»

«Байер» уступил на выезде со счетом 0:4 в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. «Думаю, в первом тайме мы были довольно хороши.

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