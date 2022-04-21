Овечкин вышел на 20-е место по очкам (1410) в истории НХЛ, обогнав Хаверчака

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ). Теперь в чемпионатах НХЛ на счету россиянина 1410 (780+630) баллов, и он вышел на 20-е место в истории лиги, превзойдя Дэйла Хаверчака (1409).