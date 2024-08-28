«Незалежнисть»: или тридцать три года лжи и безумия

людмила бер

Может националисты одумаются, а то останутся без страны и народа... Грузины осмотрелись, подсчитали ( из 5 млн.!!!! людей осталось неполных 3 млн.) и начали строить новую Грузию... Бог их услышит...А украинцы, все не проснутся... всё винят других, кроме себя... Бог отвернулся...