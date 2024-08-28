24 августа 1991 года Верховным Советом УССР был подписан Акт о Независимости Владимир Карагодин Сам праздник был установлен позже, уже после референдума 1 декабря 1991 года, когда 28 миллионов жителей УССР (более 90%) проголосовали за независимость, выбрав первым Президентом независимой Украине бывшего Первого секретаря КПУ Леонида Кравчука.
«Незалежнисть»: или тридцать три года лжи и безумия
Комментарии
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людмила бер
Может националисты одумаются, а то останутся без страны и народа... Грузины осмотрелись, подсчитали ( из 5 млн.!!!! людей осталось неполных 3 млн.) и начали строить новую Грузию... Бог их услышит...А украинцы, все не проснутся... всё винят других, кроме себя... Бог отвернулся...
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4 час.
Людмила Фирстова
Людмила, не одумаются, нет у них мозгов...
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3 час.
СЗ
Светлана Зуева
Ущербные кастрюли....
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1 час.
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