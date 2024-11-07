Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...После постов о ра...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...ВСУ несут огромны...
  • Lana_Borei Иванова
    Лишь бы патронов хватило на 15 тыс. Каждому по два!ВСУ несут огромны...

Администрация Байдена хочет срочно отправить Украине последнюю военную поставку на $6 млрд — Politico

Администрация Байдена хочет срочно отправить Украине последнюю военную поставку на $6 млрд — Politico

Администрация уходящего президента США Джо Байдена хочет срочно отправить Украине последнюю военную поставку на $6 млрд, справедливо опасаясь, что избранный президент Дональд Трамп может перекрыть поток помощи киевскому режиму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх