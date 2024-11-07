Администрация уходящего президента США Джо Байдена хочет срочно отправить Украине последнюю военную поставку на $6 млрд, справедливо опасаясь, что избранный президент Дональд Трамп может перекрыть поток помощи киевскому режиму.
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