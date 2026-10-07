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Регионы России

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Раскрыты детали и внешний вид смартфона Huawei Mate 90 Pro Max

Раскрыты детали и внешний вид смартфона Huawei Mate 90 Pro Max

Особое внимание уделяется камерам смартфона. По информации источника, Huawei значительно нарастила фотографические возможности Mate 90 Pro Max — новинка способна превзойти актуальную серию P компании.

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